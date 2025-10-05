Пострадавшего в ДТП с фурами ребенка доставили из Дальнереченска во Владивосток

Во Владивосток доставили одного из шести детей, пострадавших в ДТП с двумя фурами и автобусом в Приморье. Состояние ребенка тяжелое, его транспортировали санавиацией, сообщили РИА «Новости» в минздраве региона.

«Санавиация доставила из больницы Дальнереченска во Владивосток одного из шести детей, который находится в более тяжелом состоянии после аварии… Борт приземлился по плану в 13:55 (06:55 по московскому времени), его уже ожидала бригада СМП», — сообщил собеседник агентства.

Вечером 4 октября 2025 года на трассе А-370 «Уссури» столкнулись пассажирский автобус, ехавший в Хабаровск, и два грузовика. Водитель фуры, нарушив дистанцию, врезался в автобус, который ехал впереди. В результате автобус врезался в другой грузовик.

«В момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров, шесть из которых несовершеннолетние», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Пассажирам предоставляют медицинскую помощь. По факту аварии возбудили уголовное дело.

Ранее три человека погибли в ДТП с грузовиком на северо-востоке Москвы. Женщина за рулем Kia потеряла управление, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Она и двое ее пассажиров скончались. Еще один попал в больницу.