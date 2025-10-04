Три человека погибли в ДТП с грузовиком на северо-востоке Москвы

Три человека погибли, один пострадал в ночном ДТП на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ночью на Афанасьевском шоссе 32-летняя женщина за рулем Kia не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

«В результате дорожной аварии погибли водитель и двое пассажиров легковушки, еще один доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура следит за ходом и результатами процессуальной проверки по данному факту.