Три человека погибли в ДТП с грузовиком на северо-востоке Москвы

Три человека погибли, один пострадал в ночном ДТП на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Ночью на Афанасьевском шоссе 32-летняя женщина за рулем Kia не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
«В результате дорожной аварии погибли водитель и двое пассажиров легковушки, еще один доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура следит за ходом и результатами процессуальной проверки по данному факту.
Ранее в Тольятти машина Infiniti влетела в дорожное ограждение и загорелась. В результате ДТП погибли три человека. Обстоятельства аварии выясняются. Прокуратура контролирует ход доследственной проверки.
