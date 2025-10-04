В Приморье автобус с детьми попал в жесткое ДТП

Автобус с детьми попал в ДТП с двумя большегрузами в Дальнереченске

Вечером 4 октября на трассе А-370 «Уссури» под Дальнереченском произошло серьезное ДТП — столкнулись пассажирский автобус и два большегруза. В салоне находились восемь человек, шесть из них — дети 2011 и 2013 годов рождения, сообщили в прокуратуре Приморского края .

По предварительным данным, водитель одной из фур не выдержал дистанцию и врезался в автобус, который ехал впереди. От удара автобус отбросило на другой грузовик.

Все пассажиры получили медицинскую помощь. На место аварии выехала заместитель Дальнереченского межрайонного прокурора Екатерина Попкова, чтобы координировать действия экстренных служб.

Прокуратура уже начала проверку и намерена выяснить, соблюдались ли правила при организации перевозки пассажиров.

Ранее в Санкт-Петербурге водителя, виновного в аварии с пострадавшими, приговорили к 1,5 года в колонии-поселении.