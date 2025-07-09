Пострадавшего в ДТП под Зарайском ребенка доставили в столичную клинику

Вертолет санавиации доставил восьмилетнего ребенка, пострадавшего в результате смертельной аварии под Зарайском, в Детский клинический центр имени Рошаля в Москве. Об этом 360.ru рассказал главный врач Егорьевской центральной районной больницы Дмитрий Каприн.

«На данный момент у него выявлен ушиб мягкой ткани головы, рваные раны волосистой части головы, ушиб головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, ушиб тазобедренного сустава с правой стороны», — сообщил врач.

Пострадавшие находятся в стабильном тяжелом состоянии. Каприн добавил, что медицинскую помощь получает и мама ребенка. По результатам ее обследования было выявлено кровотечение в брюшной полости. Женщине проводят лапароскопическую операцию.

Смертельная авария произошла сегодня утром. Водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Жертвами ДТП стали 10-летний пассажир микроавтобуса и сам шофер легковушки. Еще семь человек — водитель второго автомобиля и шесть детей — пострадали.