Пострадавшего в аварии на ЦКАД мужчину эвакуировали вертолетом

Департамент ГОЧС и ПБ: последствия ДТП в Новой Москве ликвидировали

Спасатели устранили последствия ДТП на 231-м километре Центральной кольцевой автодороги в Новой Москве. Вертолет санитарной авиации эвакуировал одного из пяти пострадавших в больницу, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком вечером 1 сентября в окрестностях поселения Щаповское. К месту ДТП выдвинулись отряды № 304, № 308 и № 315 Пожарно-спасательного центра Москвы и дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра.

Огнеборцы подали водяной ствол, чтобы смыть разлившееся по дороге топливо. Врачи центра медицины катастроф погрузили на вертолет мужчину, который получил травмы. Его доставили в специализированное медучреждение Москвы.