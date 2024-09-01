Пострадавшего в аварии на ЦКАД мужчину эвакуировали вертолетом

Департамент ГОЧС и ПБ: последствия ДТП в Новой Москве ликвидировали

Фото: РИА «Новости»

Спасатели устранили последствия ДТП на 231-м километре Центральной кольцевой автодороги в Новой Москве. Вертолет санитарной авиации эвакуировал одного из пяти пострадавших в больницу, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком вечером 1 сентября в окрестностях поселения Щаповское. К месту ДТП выдвинулись отряды № 304, № 308 и № 315 Пожарно-спасательного центра Москвы и дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра.

Огнеборцы подали водяной ствол, чтобы смыть разлившееся по дороге топливо. Врачи центра медицины катастроф погрузили на вертолет мужчину, который получил травмы. Его доставили в специализированное медучреждение Москвы.

Департамент ГОЧС и ПБ Москвы
Фото: Департамент ГОЧС и ПБ Москвы/Telegram
1/2
Департамент ГОЧС и ПБ Москвы
Фото: Департамент ГОЧС и ПБ Москвы/Telegram
2/2

В аварии пострадали пять человек, один погиб. Госавтоинспекция сообщила, что двух пассажиров автобуса госпитализировали. 360.ru показал видео с места аварии.

Пьяный водитель, тайная беременность, белый Fiat. Как погибла принцесса Диана

Danita Delimont Stock Photograph / film

Германия. Мощь, которая превращается в немощь

Fabian Strauch / dpa

Oasis возвращаются, чтобы убить рэп и поп: лучше, чем футбол?

Vuk Valcic

«Чужой: Ромул» для чужих на этом празднике жизни

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Дорожные камеры в России перешли на работу по новым правилам

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте