Пострадавшего в аварии на ЦКАД мужчину эвакуировали вертолетом

Спасатели устранили последствия ДТП на 231-м километре Центральной кольцевой автодороги в Новой Москве. Вертолет санитарной авиации эвакуировал одного из пяти пострадавших в больницу, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком вечером 1 сентября в окрестностях поселения Щаповское. К месту ДТП выдвинулись отряды № 304, № 308 и № 315 Пожарно-спасательного центра Москвы и дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра.
Огнеборцы подали водяной ствол, чтобы смыть разлившееся по дороге топливо. Врачи центра медицины катастроф погрузили на вертолет мужчину, который получил травмы. Его доставили в специализированное медучреждение Москвы.
В аварии пострадали пять человек, один погиб. Госавтоинспекция сообщила, что двух пассажиров автобуса госпитализировали. 360.ru показал видео с места аварии.