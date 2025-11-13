Пострадавшая при взрыве газового баллончика женщина умерла в больнице в Ачинске

Пострадавшая при взрыве газового баллончика с веществом для травли насекомых в Ачинске Красноярского края скончалась в больнице от полученных травм. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, женщине был 71 год. В СК уточнили, что она получила ожоги и баротравму. Окончательную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

Трагедия произошла вечером в среду в квартире на третьем этаже жилого дома. Ранее МЧС сообщало, что после взрыва возник пожар площадью около пяти квадратных метров, при этом конструктивные элементы здания не пострадали.

Прокуратура Красноярского края позже пояснила, что причиной ЧП стал газовый баллон объемом 600 миллилитров с химическим средством для уничтожения насекомых. В квартире от ударной волны выбило окна и частично разрушило стену, отделяющую помещение от соседей.

Следователи отмечают, что аэрозольный баллончик находился рядом с термопотом и мог перегреться, что и привело к взрыву. На момент происшествия в квартире находилась только погибшая.

Ранее сообщалось, что на Привокзальной улице в Ачинске в жилом доме произошел взрыв и пожар. Огонь охватил третий этаж пятиэтажного дома.