Вспыхнувший после взрыва пожар в жилом доме под Красноярском попал на видео

В жилом доме Красноярского края произошел взрыв и пожар. В результате ЧП пострадала женщина. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Как сообщил Telegram-канал Shot, в Ачинске на Привокзальной улице прогремел взрыв, а после вспыхнул пожар. Огонь охватил третий этаж пятиэтажного дома.

Экстренные службы считают, что произошел взрыв газа. Однако дом не газифицирован. Теперь специалисты устанавливают, был ли это газовый баллон или что-то иное. Пожар быстро ликвидировали.

Пострадавшую женщину доставили в районную больницу.

UPD: предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении. На тумбочке, рядом с пепельницей, стоял баллончик от насекомых, который разгерметизировался.

