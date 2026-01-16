Постояльцев калужского дома престарелых кормили колбасой с лекарством для животных

Shot: в популярной докторской колбасе нашли опасное лекарство для животных

В продуктах мясокомбината «Атяшевский», которые поступают в калужский дом престарелых, нашли опасный ветеринарный препарат. Об этом сообщил телеграм-канал «Shot Проверка» .

«Колбасой с антипаразитарными таблетками для животных кормили пенсионеров в калужском доме престарелых. Опасный препарат нашли в продукции „МПК „Атяшевский“», — написали журналисты.

В докторской колбасе категории А нашли динитрокарбанилид — вещество, используемое в лекарствах для животных. Колбаса поставлялась в дом-интернат в Калуге на улице Маяковского.

Специалисты выявили нарушения техрегламента и предупредили компанию. Поставщика обязали усилить контроль и снять зараженную партию с продажи.

Препарат может вызвать дисбактериоз, аллергию и снижение иммунитета.

Отечественные производители стали чаще использовать запрещенную добавку — микробную трансглютаминазу — «мясной клей». Его используют для увеличения объема продуктов.

«Мясной клей» позволяет соединять несхожие пищевые белки и в 10 раз ускоряет процесс приготовления, что делает его экономически выгодным. За последние два года его использование выросло в 2,5 раза.