«Постепенно засасывало». Мальчик пошел играть на стройку и едва не погиб в ЯНАО
Спасатели выручили мальчика, который едва не утонул в мокром песке в ЯНАО
Десятилетний мальчик едва не погиб в ЯНАО. Ребенок случайно попал в яму с мокрым песком. О деталях спасательной операции сообщила пресс-служба местного главка МЧС в «Макс».
Школьник отправился играть на место, где недавно снесли многоэтажный дом. Строители уже закончили работы и засыпали оставшийся котлован песком. Внизу оставалась вода.
В результате смесь образовала схожую с зыбучими песками субстанцию. Ребенок забежал в центр котлована и начал проваливаться. Выбраться сам он не смог, его друг помочь не сумел, но позвал родственников.
Те обратились в экстренные службы. Спасателям тоже не сразу удалось вытащить школьника, ребенка затянуло достаточно глубоко.
«Постепенно масса засасывала ребенка», — объяснил ситуацию источник Ura.ru.
Следующие 20 минут ребенка откапывали вручную — использовать лопаты специалисты не решились. Мальчик не пострадал, его передали родителям.
Ситуацией уже заинтересовался местный СК.
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