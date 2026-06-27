«Постепенно засасывало». Мальчик пошел играть на стройку и едва не погиб в ЯНАО

Спасатели выручили мальчика, который едва не утонул в мокром песке в ЯНАО

Десятилетний мальчик едва не погиб в ЯНАО. Ребенок случайно попал в яму с мокрым песком. О деталях спасательной операции сообщила пресс-служба местного главка МЧС в «Макс» .

Школьник отправился играть на место, где недавно снесли многоэтажный дом. Строители уже закончили работы и засыпали оставшийся котлован песком. Внизу оставалась вода.

В результате смесь образовала схожую с зыбучими песками субстанцию. Ребенок забежал в центр котлована и начал проваливаться. Выбраться сам он не смог, его друг помочь не сумел, но позвал родственников.

Те обратились в экстренные службы. Спасателям тоже не сразу удалось вытащить школьника, ребенка затянуло достаточно глубоко.

«Постепенно масса засасывала ребенка», — объяснил ситуацию источник Ura.ru.

Следующие 20 минут ребенка откапывали вручную — использовать лопаты специалисты не решились. Мальчик не пострадал, его передали родителям.

Ситуацией уже заинтересовался местный СК.

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