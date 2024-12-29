Посольство России в Корее принесло соболезнования после крушения борта в Муане

Посольство России в Южной Корее принесло соболезнования семьям погибших после крушения пассажирского борта в городе Муане. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства в Telegram-канале .

«Глубоко потрясены известием о трагическом происшествии с пассажирским самолетом 29 декабря в аэропорту города Муан. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и приносим искренние соболезнования семьям погибших», — заявили в посольстве.

Утром 29 декабря самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение во время посадки в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа, по предварительным данным, удалось спасти двоих.

По данным пожарных, в качестве вероятных причин крушения рассматриваются как столкновение с птицей, так и погодные условия. Также проблемы могли быть с выдвижением шасси.