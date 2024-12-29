Появились новые детали смертельной авиакатастрофы в Муане

Несколько человек выжили в катастрофе в Муане, выросло число жертв

На борту рухнувшего в Южной Корее авиалайнера находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Согласно последним данным агентства AFP , число жертв выросло до 29.

При этом южнокорейское агентство Yonhap по-прежнему сообщает о 28 погибших. По информации этого СМИ, пока спасти удалось трех человек.

Yonhap также приводит кадры местного телевидения, на которых виден сильный пожар. Огонь вспыхнул сразу после столкновения — самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Предварительно, воздушное судно пыталось приземлиться на фюзеляж из-за отказа шасси. Самолет не смог сесть с первого раза, а со второй попытки замедлиться до конца полосы пилотам не удалось.

Пожарные начали спасательную операцию сразу после происшествия. Один из спасенных — пассажир, выжил и один член экипажа. Большая часть пассажиров это граждане Южной Кореи. Россиян на борту не было.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Предварительно, самолет потерял управление из-за столкновения со стаей птиц.