Последствия непогоды в Солнечногорске засняли на видео

Ураган в Солнечногорске повалил деревья. Последствия непогоды засняли на видео.

На записи видны огромные лужи и рухнувшие деревья, перегородившие дорогу. Один из стволов повредил забор.

На месте происшествия работают спецслужбы. Специалисты распиливают деревья.

Днем на Подмосковье обрушилась буря. В некоторых округах прошел град. Также местные жители сообщали о грозе и ливне.

Непогода бушует в Московской области второй день подряд. Некоторые населенные пункты остались без света. Одно из деревьев рухнуло на движущийся автомобиль Chevrolet Tahoe в Клину. Удар был настолько сильным, что машину практически раздавило. Пострадала школьница. Как сообщила мама девочки, ребенку пришлось зашивать голову.