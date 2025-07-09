Последствия непогоды в Солнечногорске засняли на видео

Ураган в Солнечногорске повалил деревья. Последствия непогоды засняли на видео.
На записи видны огромные лужи и рухнувшие деревья, перегородившие дорогу. Один из стволов повредил забор.
На месте происшествия работают спецслужбы. Специалисты распиливают деревья.
Днем на Подмосковье обрушилась буря. В некоторых округах прошел град. Также местные жители сообщали о грозе и ливне.
Непогода бушует в Московской области второй день подряд. Некоторые населенные пункты остались без света. Одно из деревьев рухнуло на движущийся автомобиль Chevrolet Tahoe в Клину. Удар был настолько сильным, что машину практически раздавило. Пострадала школьница. Как сообщила мама девочки, ребенку пришлось зашивать голову.
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