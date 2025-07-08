Некоторые жители Клина остались без электричества из-за непогоды

Множество поваленных во время грозы деревьев оставило некоторые населенные пункты Клина в Подмосковье без электричества. Об этом в местных чатах рассказали жители округа.

Также ранее стало известно, в Клину возле СНТ «Центр» дерево рухнуло на движущийся автомобиль Chevrolet Tahoe. Удар был настолько сильным, что машину практически раздавило.

В салоне находились родители с дочерью-школьницей, которые, проживают в соседнем СНТ «Шанс». Девочку с травмами госпитализировали.

Сильный град и ливень обрушились на Подмосковье вечером 8 июля, затронув Королев, Фрязино, Клин, Одинцово и Солнечногорск. На улицах после стихии осталось множество поваленных деревьев и разбитых автомобилей. Ожидается, что непогода продержится до утра.