Последствия ДТП в Якутии, где погибли 14 человек, сняли на видео

В сети появились кадры с места смертельной аварии, в которой погибли 14 человек. Видео опубликовал Telegram-канал Shot .

«По предварительным данным водитель транспортного средства марки „НЕФАЗ 4208-34“ допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров», — заявили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

В результате ЧП погибли 14 человек, в том числе водитель автобуса. Пострадавших госпитализировали. Всего в транспорте было 36 человек.

На место ЧП отправили специалистов РЦМК и психолога МЧС России. Находившихся в транспорте людей вытащили специалисты.

Ранее три человека погибли в массовой аварии под Симферополем. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с другой машиной. После этого в них врезались еще два автомобиля.