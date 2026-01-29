Последствия ДТП с Aurus и такси в центре Москвы сняли на видео

В четверг элитный отечественный автомобиль Aurus попал в ДТП на улице Воздвиженке в Москве. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали водитель автомобиля такси Skoda Octavia и пассажир. Первого отвезли в больницу с вывихом плеча, а второй получил ушиб головы. На месте работают сотрудники экстренных служб.

На крыше автомобиля Aurus можно заметить синий проблесковый маячок. Причина столкновения машин сейчас выясняется.

