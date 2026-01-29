Aurus попал в ДТП с такси на Воздвиженке в Москве: есть пострадавшие

Источник 360.ru: Aurus и автомобиль такси попали в ДТП на Воздвиженке в Москве

Авария с участием двух автомобилей произошла на улице Воздвиженке в Москве. По данным источника 360.ru, пострадали два человека — водитель такси и пассажир.

Один из автомобилей, попавших в ДТП, — Aurus, второй — такси Skoda Octavia. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Таксист получил вывих плеча, его госпитализировали. Пассажир ушиб голову, его тоже отвезли в больницу.

Ранее массовая авария с участием четырех автомобилей случилась в Тюменской области на 26-м километре автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Столкнулись легковая машина, два большегруза и «Газель». Один человек погиб, пятеро пострадали.