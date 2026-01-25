Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Домодедове

Автомобиль Volkswagen столкнулся с микроавтобусом в Домодедове. Пострадали ребенок и двое взрослых, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По информации подмосковной полиции, 38-летний водитель легкового автомобиля вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом без пассажиров. ДТП произошло на улице Корнеева.

«В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также девятилетний пассажир Volkswagen получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сообщили в телеграм-канале регионального управления МВД.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

