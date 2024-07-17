Последствия ДТП-перевертыша с машиной реанимации под Ульяновском сняли на видео

В ДТП с реанимобилем под Ульяновском пострадали трое, один человек погиб

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с тремя машинами в Ульяновской области. Обновленные данные привели в региональном УМВД.

Авария произошла на подъезде к Ульяновску от трассы М-5 «Урал». Там столкнулись УАЗ, Lada Granta и Ford Transit.

По предварительным данным, сначала врезались УАЗ и Ford, последний от удара опрокинулся на Lada Granta.

УМВД России по Ульяновской области
Фото: УМВД России по Ульяновской области/Telegram
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УМВД России по Ульяновской области
Фото: УМВД России по Ульяновской области/Telegram
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УМВД России по Ульяновской области
Фото: УМВД России по Ульяновской области/Telegram
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«В результате ДТП пострадали четыре человека, один из которых погиб на месте происшествия», — подчеркнули в пресс-службе.

По факту случившегося продолжается доследственная проверка.

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