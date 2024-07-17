Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с тремя машинами в Ульяновской области. Обновленные данные привели в региональном УМВД.
Авария произошла на подъезде к Ульяновску от трассы М-5 «Урал». Там столкнулись УАЗ, Lada Granta и Ford Transit.
«В результате ДТП пострадали четыре человека, один из которых погиб на месте происшествия», — подчеркнули в пресс-службе.
По факту случившегося продолжается доследственная проверка.
Пользователи Telegram пожаловались на сбои
Полузащитник «Челси» Фернандес поплатился за расистскую песню
В Севастополе придумали, как избежать отключения света в жилых домах
Экс-министра правительства Москвы Кибовского задержали
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в экологическом опросе
Последствия ДТП-перевертыша с машиной реанимации под Ульяновском сняли на видео
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте