Сегодня 14:21 Последствия ДТП-перевертыша с машиной реанимации под Ульяновском сняли на видео В ДТП с реанимобилем под Ульяновском пострадали трое, один человек погиб 0 0 0 Происшествия

ДТП

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с тремя машинами в Ульяновской области. Обновленные данные привели в региональном УМВД.

Авария произошла на подъезде к Ульяновску от трассы М-5 «Урал». Там столкнулись УАЗ, Lada Granta и Ford Transit.

По предварительным данным, сначала врезались УАЗ и Ford, последний от удара опрокинулся на Lada Granta.

Фото: УМВД России по Ульяновской области / Telegram 1/3 Фото: УМВД России по Ульяновской области / Telegram 2/3 Фото: УМВД России по Ульяновской области / Telegram 3/3

«В результате ДТП пострадали четыре человека, один из которых погиб на месте происшествия», — подчеркнули в пресс-службе. По факту случившегося продолжается доследственная проверка.