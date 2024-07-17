Смертельное ДТП с участием скорой произошло под Ульяновском

Крупное ДТП произошло днем 17 июля в районе села Большие Ключищи в Ульяновской области. Очевидец сообщил 360.ru, что одним из участников аварии была машина скорой, которая задела другие автомобили.
В региональном главке МВД заявили, что на трассе столкнулись Ford Transit, УАЗ и Lada Granta. Жертвой ДТП стал один человек, еще одного доставили в больницу.
При этом в ведомстве не уточняли, что участником происшествия была скорая.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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