Смертельное ДТП с участием скорой произошло под Ульяновском

Один человек погиб в массовом ДТП близ Больших Ключищ под Ульяновском

Крупное ДТП произошло днем 17 июля в районе села Большие Ключищи в Ульяновской области. Очевидец сообщил 360.ru, что одним из участников аварии была машина скорой, которая задела другие автомобили.

В региональном главке МВД заявили, что на трассе столкнулись Ford Transit, УАЗ и Lada Granta. Жертвой ДТП стал один человек, еще одного доставили в больницу.

При этом в ведомстве не уточняли, что участником происшествия была скорая.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.