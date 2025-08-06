После землетрясения Камчатка сдвинулась и снизилась по высоте

Камчатка после землетрясения сдвинулась на два метра и немного опустилась по высоте. Но ждать каких-то серьезных последствий не стоит. Об этом «Известиям» рассказал директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

«Сдвиг как раз и есть результат мощного землетрясения. Поэтому ничего дополнительного там произойти не может, кроме того, что будет происходить в ходе афтершокового процесса. А сам по себе сейсмический процесс на Камчатке не останавливался», — подчеркнул эксперт.

Полуостров постоянно движется, потому что перемещаются литосферные плиты.

«Камчатка у нас немножечко опустилась. В районе Петропавловска-Камчатского поменьше, на юге побольше», — добавил Чебров.

Камчатка находится на Северо-Американской литосферной плите. Она движется, потому что ее подталкивает океаническая плита. Затем плита Камчатки слегка возвращается на место и этот процесс повторяется, объяснил Чебров. Эксперт отметил, что большинство тектонических сдвигов во время землетрясений остаются незамеченными.

«Землетрясение сопровождается не только такой тряской, которая всем очень нравится и всем запоминается, но и такими медленными движениями, которые очень велики по амплитуде, но их совершенно невозможно ощутить и зафиксировать без точных приборов», — сказал эксперт.

На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение за последние 73 года. Из-за него активизировались вулканы. В последние дни пепел выбрасывали Ключевская, Мутновская сопки, Крашенинников и еще четыре вулкана. Последний из них спал с 1463 года.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака. Причина — многочисленные жалобы жителей, особенно после землетрясения.