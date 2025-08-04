Сегодня 17:27 Такого не было с 1463 года. Чем опасны проснувшиеся вулканы на Камчатке Геолог Махоткин объяснил, что сотворят на Земле проснувшиеся на Камчатке вулканы 0 0 0 Фото: Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке / РИА «Новости» Эксклюзив

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Сильнейшее за 73 года землетрясение разбудило вулканы на Камчатке. В последние дни выбросы пепла фиксировали на Ключевском, Мутновской сопке, Крашенинникова и еще четырех. Последний не был активным с 1463-го. К чему приведут извержения, можно ли их так называть, насколько выбросы опасны для людей и планеты в целом, выяснил 360.ru.

Что сейчас происходит на Камчатке Неделю назад ученые зафиксировали сильные землетрясения на Камчатке: впервые с 1952 года магнитуда достигла значения 8,8. Вслед за этим вулканы полуострова начали по очереди просыпаться. На момент понедельника, 4 августа, извержения зарегистрировали на семи вулканах: Ключевском, Крашенинникова, Авачинском, Безымянном, Камбальном, Мутновской сопке и Карымском. Эксперты утверждают, что одновременная активность не новость — в 2014 году извергались сразу восемь вулканов. С точки зрения загрязнения окружающей среды бить тревогу тоже не приходится. В ночь на 4 августа Камчатская группа реагирования на вулканические извержения зафиксировала выброс пепла на Ключевском: столб поднялся на высоту 6,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 30 километров на восток и северо-восток от вулкана, что считается небольшим значением.

Фото: Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке / РИА «Новости»

Спящий 562 года Крашенинников тоже не удивил — он выстрелил пеплом на шесть километров от уровня моря, тогда как его собственная высота достигает 1,8 километра. Кроме того, он расположен в центре Кроноцкого заповедника, то есть людей, которым могла бы угрожать опасность, рядом с ним нет. Местное управление МЧС порекомендовало гражданам и туристам воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины. Почему вулканы на Камчатке проснулись В некоторых СМИ извержения называют выбросом пепла. Однако с точки зрения науки это не совсем верно, отметил в беседе с 360.ru геолог и вулканолог Иван Махоткин. «Между этими понятиями большая разница. Извержение вулкана сопровождается выбросом пепла, то есть это часть процесса, но не одно и то же», — уточнил эксперт.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/ Вид на Корякский вулкан со склона Авачинского вулкана / www.globallookpress.com

Массовое извержение вулканов на полуострове связано с сейсмическими сдвигами Тихоокеанской плиты, которые произошли неделю назад и вызвали сильные землетрясения, указал вулканолог. «Из-за сейсмоактивности активизировалась вся вулканическая деятельность, которая находится выше Тихоокеанской плиты под Камчаткой. Она погружается наклонно в сторону Охотского моря, на запад полуострова», — отметил Махоткин. Опасны ли извержения на Камчатке для людей Выходящий из глубины земли пепел содержит большое количество веществ, которые на поверхности редко встречаются. Это газы, различные уксусы. При соединении с водой они образуют кислоты, рассказал сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. «Состав извергаемой смеси может различаться и зависит от вулкана», — дополнил эксперт.

Фото: NASA Earth/Keystone Press Agency/ Извержение гавайского вулкана Килауэа / www.globallookpress.com

Кроме того, влияние извержения зависит от расстояния до сопки. Если огненная гора далеко от населенных пунктов, то до него долетят мелкие фракции, похожие на сажу. Находящийся же близко человек рискует отравиться ядовитыми газами или даже задохнуться. Махоткин отметил, что извергающиеся вулканы бывают опасны, если выбросы пепла происходят на большую высоту, например более 10 тысяч километров вверх. В этом случае пепел попадет в стратосферу и далее быстро разнесется в разные стороны на расстояние двух-трех тысяч километров. «Это может повлиять на отражение солнечных лучей и движение самолетов. Если же пепел разлетелся на меньшее расстояние, как сейчас на Камчатке, то есть на четыре-шесть километров, то это не опасно, так как сажа сосредоточится вокруг вулкана», — объяснил эксперт.

Фото: Аэропорт Внуково в Москве / Медиасток.рф

Влияние Камчатских вулканов на климат на Земле На климат Земли влияет примерно 20 супервулканов. Так называют самые большие и опасные вулканы планеты, которые пережили извержения с индексом вулканической эксплозивности восемь, то есть самым высоким его значением. К ним относят: Йеллоустоун в США;

Везувий в Италии;

Майна-Лоа на Гавайях;

Килиманджаро в Африке — сейчас его считают спящим;

Попокатепетль в Мексике;

Этна в Италии;

Кракатау в Индонезии;

Мерапи в Индонезии;

Улавун в Папуа — Новой Гвинее. В 536 году извержение вулкана в Исландии привело к появлению гигантских облаков, которые окутали Европу, Ближний Восток и часть Азии, тем самым вызвав непрерывную мглу, длившуюся полтора года. Летние температуры снизились на 1,5-2,5 градуса, что ознаменовало начало самого холодного десятилетия за 2300 лет. В Китае зафиксировали снегопады и неурожай, приведший к голоду, а ирландские хроники сообщали о нехватке хлеба в 536-539 годах.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/ Везувий, Италия / www.globallookpress.com

Тогда люди сильно голодали и начали есть крыс, из-за чего вспыхнула эпидемия чумы. Как итог — погибла вся античная цивилизация, так как в Римской империи из 120 миллионов человек выжило только 20. Однако на Камчатке нет супервулканов, которые могут повлиять на климат планеты. Поэтому их извержения пройдут относительно безопасно для Земли. Можно ли предсказать извержения Махоткин отметил, что произошедшие за последние дни извержения были предсказаны специалистами. В своих предположениях они опирались на факт землетрясений. «Это случилось буквально через день или три в разных местах. Вот это и есть предсказание, которое подтверждается вулканической деятельностью. Может быть, где-то еще один вулкан проснется», — пояснил геолог. Он подчеркнул, что эксперты могут спрогнозировать, какой конкретно вулкан начнет извергаться и когда. Для этого требуется более тонкое и тщательное сейсмическое наблюдение.

Фото: Andrey Nechaev/Russian Look/ Вулкан Ильинский, Курильское озеро / www.globallookpress.com

Извержение вулкана всегда сопровождается предварительным тремором, или дрожанием. Оно происходит за счет движения вулканических газов, которые начинают пробивать себе дорогу к поверхности. Кроме того, магма раздвигает стенки пород, проникая наверх. «Наблюдая небольшие сейсмические землетрясения в один-два балла в районе вулканов, можно предположить, как магма движется к поверхности, и построить трехмерные модели в зависимости от сетки сейсмических наблюдений. Это позволит определить, какой конкретно вулкан и когда начнет извергаться. Это можно сделать даже на расстоянии, например из Москвы», — подчеркнул Махоткин. Геолог заявил, что землетрясение предсказать гораздо сложнее, так как все сейсмические сдвиги происходят очень медленно — по полсантиметра в год. И где именно оно накопится и прорвет, понять трудно.