Губернатор Камчатки потребовал отставки главы Вилючинска из-за жалоб жителей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака. Причиной стали жалобы местных жителей, особенно после сильного землетрясения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Получаю большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации ВГО. После сильнейшего землетрясения количество нареканий к местной власти кратно возросло», — написал он.

Солодов посетил дома, социальные объекты и пункт временного размещения в Вилючинске. Он лично убедился в обоснованности жалоб жителей. Губернатор посчитал, что работа администрации города, особенно в вопросах реагирования на чрезвычайные ситуации, неудовлетворительна.

«По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака», — добавил губернатор.

Землетрясение, сильнейшее за 73 года, разбудило вулканы на Камчатке. В последние дни пепловые выбросы зафиксировали на Ключевском, Мутновской сопке, Крашенинникова и еще четырех вулканах. Последний из них оставался неактивным с 1463 года.