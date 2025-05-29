После взрывов в Петербурге на заводе «Авангард» разгорелся пожар

Крупный пожар разгорелся на территории завода «Авангард» в Санкт-Петербурге. Местные жители рассказали Shot , что перед началом пожара слышали громкие взрывы.

Завод по производству радиоэлектроники расположен на Кондратьевском проспекте в Калининском районе города. По словам очевидцев, огонь разгорелся в начале первого ночи. На месте возгорания виден столб черного дыма, в воздухе пахнет гарью.

К месту ЧП стягиваются экстренные службы, движение транспорта в этой части города перекрыто. Пожару присвоили второй ранг. Информации о пострадавших не поступало.

UPD: На пятом этаже шестиэтажного здания происходит горение на площади 100 квадратных метров, сообщили в МЧС. Пожар локализовали.

В Ставрополе в 204-м квартале прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. По версии местных жителей, во дворе на улице Чехова неизвестный взорвал гранату, официальной информации пока нет.