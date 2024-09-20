После смертельного ДТП с такси в Москве возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после ДТП на Мичуринском проспекте в Москве, жертвами которого стали три человека. Об этом со ссылкой на данные столичного главка МВД сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве уточнили, что дело возбудили по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть людей трех человек.

По имеющимся данным, в автомобиль такси влетела машина Ford. Жертвами аварии стали три человека, еще четверо получили травмы.

Ранее на улице Планерной в Москве водитель каршеринга сбил двоих детей, один из них погиб. Первый ребенок скончался, а второго госпитализировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.