После смертельного ДТП с такси в Москве возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили после ДТП на Мичуринском проспекте в Москве, жертвами которого стали три человека. Об этом со ссылкой на данные столичного главка МВД сообщило РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что дело возбудили по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть людей трех человек.
По имеющимся данным, в автомобиль такси влетела машина Ford. Жертвами аварии стали три человека, еще четверо получили травмы.
Ранее на улице Планерной в Москве водитель каршеринга сбил двоих детей, один из них погиб. Первый ребенок скончался, а второго госпитализировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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После смертельного ДТП с такси в Москве возбудили уголовное дело
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