Три человека погибли в крупном ДТП на западе Москвы

Baza: в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве 3 человека погибли и 3 пострадали

Два легковых автомобиля столкнулись на западе Москвы, три человека погибли, троих увезли в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Крупное ДТП произошло на Мичуринском проспекте. В результате столкновения двух легковушек погибли как минимум три человека. Еще трое пострадали, их доставили в больницу.

По информации Baza, личности двоих погибших пока не установлены, при них не было удостоверяющих личность документов. Очевидцы сообщили, что виновник аварии покинул место происшествия.

Ранее на трассе в Пермском крае водитель Lada не заметил пешехода и сбил его. От полученных травм пострадавший погиб на месте.