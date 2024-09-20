Три человека погибли в крупном ДТП на западе Москвы

Два легковых автомобиля столкнулись на западе Москвы, три человека погибли, троих увезли в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Крупное ДТП произошло на Мичуринском проспекте. В результате столкновения двух легковушек погибли как минимум три человека. Еще трое пострадали, их доставили в больницу.
По информации Baza, личности двоих погибших пока не установлены, при них не было удостоверяющих личность документов. Очевидцы сообщили, что виновник аварии покинул место происшествия.
Ранее на трассе в Пермском крае водитель Lada не заметил пешехода и сбил его. От полученных травм пострадавший погиб на месте.
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