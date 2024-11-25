Хоккеист из системы «Трактора» пострадал в ДТП в Челябинске

Вратарь хоккейного клуба ВХЛ «Челмет» Алексей Щетилин и его жена пострадали при наезде на толпу пешеходов в Челябинске. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Состояние спортсмена оценивают как средней тяжести, он в сознании, их с супругой жизни ничто не угрожает. Хоккейный клуб «Трактор», в систему которого входит «Челмет», пообещал голкиперу оказать всю необходимую помощь.

В этом сезоне Щетилин провел 16 матчей в ВХЛ, пропустив 33 шайбы и дважды сохранив ворота в неприкосновенности. При этом девять раз игра его команды заканчивалась победой. В Континентальной хоккейной лиге на лед он пока ни разу не выходил. В четверг ему исполнится 24 года.

Всего в ДТП пострадали пять человек.

Ранее стало известно, что владельца влетевшей в толпу иномарки, 47-летнего Алексея К., пять раз штрафовали за превышение скорости. После столкновения лихач попытался скрыться, но его задержали свидетели происшествия.