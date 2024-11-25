Стало известно, кто был за рулем машины, влетевшей в толпу пешеходов в Челябинске

Источник 360.ru: виновника ДТП в Челябинске штрафовали 5 раз за высокую скорость

Водителя, влетевшего в толпу пешеходов в Челябинске, минимум пять раз штрафовали за превышение скорости. Об этом сообщил источник 360.ru.

В людей влетел черный BMW X6, ее владельцем оказался 47-летний мужчина, Алексей К. За превышение скорости его штрафовали не менее пяти раз, сообщил источник 360.ru. Все штрафы он оплатил.

Автомобиль врезался в толпу на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных днем 25 ноября. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

После случившегося мужчина попытался скрыться, однако другие водители поймали его. В результате ДТП пострадали пять человек. Подозреваемого задержали, сейчас он в отделе полиции.