После отравления детей в лагере «Огонек» в Светлогорске возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления детей в лагере «Огонек» под Калининградом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительным данным, из-за ненадлежащей организации питания 32 воспитанника в возрасте от 10 до 16 лет заболели острой кишечной инфекцией. Пятеро из них попали в больницу, остальным оказали необходимую медпомощь на месте.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи <…>, выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех без исключения обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе.

Эпидемиологическое расследование начал Роспотребнадзор. Специалисты выяснили, что в лагере нарушили противоэпидемический режим: первых заболевших вовремя не изолировали от остальных. Работу смены в «Огоньке» приостановили.

Ранее более 25 детей попали в больницу из-за норовирусной инфекции в Евпатории. Оказалось, что в детском лагере не соблюдали санитарные правила при организации питания, питьевого режима, а также не проводили дезинфекцию.