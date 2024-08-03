Более 30 человек пострадали из-за вспышки инфекции в лагере «Огонек» под Калининградом

В детском лагере «Огонек» в Светлогорске произошла вспышка острой кишечной инфекции. В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области сообщили о начале эпидемиологического расследования.

«Общее количество пострадавших — 32 человека. Госпитализированы пять человек», — уточнили в пресс-службе.

По словам специалистов, заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Сейчас детям ничего не угрожает.

В лагере сотрудники Роспотребнадзора взяли на анализ воду и еду, а также обследовали заболевших сотрудников и детей. По итогам в ведомстве пришли к выводу, что в лагере нарушили противоэпидемический режим: первых заболевших вовремя не изолировали от остальных. Работу смены в «Огоньке» досрочно приостановили.

Ранее почти 40 детей подцепили норовирус в санатории «Магистраль» в Кузбассе. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Это была не первая вспышка кишечной инфекции в оздоровительном центре. В июне 2023 года 12 воспитанников увезли в больницу с похожими симптомами.