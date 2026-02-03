После нападения школьницы на сверстницу в Красноярском крае возбудили дело

В Красноярском крае возбудили уголовные дела после того, как школьница напала на сверстницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение своей сверстнице. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет», — рассказали в СК.

На месте происшествия работают следователи. Будет проведена правовая оценка действий сотрудников учебного заведения, которые отвечали за безопасность на территории учреждения.

Нападавшую девушку задержали. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, чтобы выяснить все детали произошедшего, а также причины и условия, которые привели к преступлению.