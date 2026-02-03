После нападения школьницы на сверстницу в Красноярском крае возбудили дело
В Красноярском крае возбудили уголовные дела после того, как школьница напала на сверстницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение своей сверстнице. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет», — рассказали в СК.
На месте происшествия работают следователи. Будет проведена правовая оценка действий сотрудников учебного заведения, которые отвечали за безопасность на территории учреждения.
Нападавшую девушку задержали. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, чтобы выяснить все детали произошедшего, а также причины и условия, которые привели к преступлению.
Прокуратура начала проверку после нападения восьмиклассницы на одноклассницу в Кодинске. По предварительным данным, причиной конфликта стало эмоциональное состояние школьницы на фоне сложных отношений с другими учениками.
В пресс-службе ведомства уточнили, что девочка воспитывается в полной многодетной семье и не состоит на учете в органах профилактики.
«В ходе проверки будет решен вопрос о проведении профилактической работы с подростком, в том числе об оказании ей необходимой психологической помощи», — добавили в прокуратуре.
Как ранее сообщал телеграм-канал Shot, школьница набросилась с канцелярским ножом на учительницу химии и биологии. Она хотела пырнуть преподавательницу, но та увернулась. После девочка выбежала в коридор и ранила свою сверстницу.