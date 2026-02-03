Попытавшуюся пырнуть ножом учителя семиклассницу задержали в Кодинске

Полиция задержала школьницу после нападения на учителя в Кодинске

Правоохранители задержали семиклассницу, которая напала на учителя в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.

«В настоящий момент нападавшая задержана, с ней и ее семьей девочки работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточнили правоохранители.

О происшествии стало известно днем 3 февраля. Сначала школьница пыталась напасть на учителя, затем ранила девочку. Пострадавшей оказали медпомощь.

По данным телеграм-канала Shot, у семиклассницы произошел конфликт с преподавателем химии и биологии. Одноклассники помешали нападавшей, полиция прибыла на место ЧП незамедлительно.