Дело завели после схода поезда в Волгоградской области

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта завели следователи после опрокидывания пассажирских вагонов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК России .

По данным ведомства, причиной аварии стало столкновение пассажирского состава с грузовиком КамАЗ на 185-м километре перегона между станциями Котельниково и Гремячий.

По данным пресс-службы РЖД, водитель большегруза в нарушении правил дорожного движения выехал на переезд во время работы сигнальной системы о приближении поезда. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но из-за минимального расстояния столкновения избежать не удалось. Всего с рельсов сошли восемь вагонов.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что, по предварительным данным, с места аварии бригады скорой помощи забрали четырех взрослых и одного ребенка,

«Они эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ. Все они в стабильном состоянии», — привело слова Кузнецова РИА «Новости».

Один из пассажиров поезда в комментарии 360.ru заявил, что резких толчков в ходе торможений было несколько и вагоны опрокинулись во время последнего толчка.

«Мы уже начали слетать. Поезд начал падать, все орали и плакали. Я успел зацепиться за рукоятку и потом спокойно спрыгнул. Только колено сзади стеклом поцарапал», — сказал он.

Известно, что в результате аварии с поездом и КамАЗом в Волгоградской области пострадал водитель грузовика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что шофера госпитализировали в тяжелом состоянии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил сформировать оперативный штаб на месте аварии.