На борту разбившегося в Кировской области Ми-2 были пилот, врач и 2 фельдшера

Губернатор Соколов: на совершившем жесткую посадку Ми-2 не было пациентов

На борту вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку в Кировской области, не было пациентов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Соколов.

«Борт Ми-2 с командой медиков работал в Даровском. Чуть раньше 18.00 вертолет вылетел обратно и через несколько минут упал. Пациентов на борту не было», — отметил он.

Соколов добавил, что, по предварительным данным, в кабине Ми-2 находились пилот, врач и два фельдшера. На место жесткой посадки уже направили представителей всех оперативных служб.

В Даровской выехали первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов и глава регионального управления МЧС Алексей Аникин.

После крушения обнаружили тела трех погибших. Еще одного члена экипажа ищут.

Кировская транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.