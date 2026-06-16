После гибели трех человек при пожаре в доме в Ялте началась проверка

Следователи начали проверку после гибели трех человек во время пожара в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту гибели трех жителей Ялты», — заявили в ведомстве.

ЧП случилось сегодня утром в доме по улице Сосновой. После ликвидации огня пожарные обнаружили тела трех человек. Сейчас на месте ЧП продолжают работу правоохранители. Начался осмотр, устанавливают личности погибших. После результатов пожарно-технической экспертизы установят причины произошедшего.

Ранее пожар случился в Уссурийске в одноэтажном жилом доме, расположенном на улице Чичерина. Огонь распространился на 45 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека.