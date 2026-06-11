Два человека погибли при пожаре в Уссурийске

В Уссурийске в одноэтажном жилом доме произошел пожар, жертвами которого стали два человека. Местная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

«В вечернее время 11 июня 2026 года в одноэтажном жилом доме, расположенном по улице Чичерина в городе Уссурийске, произошло возгорание», — сообщила пресс-служба ведомства.

Погибшими оказались двое местных жителей, их личности предстоит установить.

Огонь распространился на 45 квадратных метров. Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств случившегося, ход и результаты доследственной проверки, а также соблюдение прав пострадавших при пожаре.

Накануне пожар произошел в Ставропольском районе Самарской области. В результате погиб один человек.