После ДТП с пожаром на Кубани в больнице остаются 7 фанатов гандбольного клуба «Виктор»

Shot: в Краснодарском крае после ДТП с автобусом в больнице остаются 7 человек

Семь фанатов гандбольного клуба «Виктор», пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Краснодарском крае, остаются в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Остальных медики отпустили восстанавливаться домой, уточнил собеседник канала. По его информации, большинству пострадавших диагностировали сотрясение и ушиб мозга, переломы ребер и пальцев, а также ожоги и порезы,

Всего в результате аварии в больницу попали 22 человека, в том числе трое подростков. Водитель фуры погиб на месте. Еще девять человек с ссадинами и легкими ожогами врачи осмотрели на месте, им госпитализация не потребовалась.

Авария произошла вечером 29 сентября на участке автодороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Фанаты гандбольного клуба возвращались в Ставрополь на трех автобусах. Один из них столкнулся с фурой.

По предварительным данным, водитель большегруза выехал на встречную полосу, после столкновения автомобили загорелись. Региональный СК возбудил по факту ДТП уголовное дело.