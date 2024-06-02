После ДТП с главой Минздрава Камчатки возбудили уголовное дело

МВД: дело возбудили после ДТП, где пострадал глава Минздрава Камчатки Гашков

Уголовное дело возбудили по факту аварии, в которой пострадал министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков. Об этом сообщил Telegram-канал регионального управления МВД России.

«Следственным отделом Усть-Большерецкого МО МВД России по факту ДТП <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“», — сказано в публикации ведомства.

В МВД отметили, что начали проводить необходимые следственные действия.

ДТП случилось 1 июня на трассе Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк. Служебная машина, в которой помимо водителя были Александр Гашков и заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края Денис Федотов, столкнулась со встречным автомобилем.

В итоге Гашков сломал ребра и кости таза, остальные получили незначительные травмы. Врачи оценили состояние министра как тяжелое. Пострадавших госпитализировали в больницу имени Лукашевского.