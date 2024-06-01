Глава Минздрава Камчатского края получил тяжелые переломы в ДТП

Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков попал в аварию. Он получил серьезные травмы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там уточнили, что 1 июня на трассе Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк служебный автомобиль, в котором находились глава Минздрава, замначальника отдела по развитию здравоохранения Министерства здравоохранения Камчатского края Денис Федотов и водитель, столкнулся со встречной машиной.

В результате ДТП Гашков получил перелом ребер и перелом костей таза, у остальных — незначительные травмы. Медики оценивают состояние министра как тяжелое.

Всех пострадавших увезли в Камчатскую краевую больницу имени Лукашевского.

В правительстве отметили, что Гашков и Федотов находились в командировке в Усть-Большерецком районе. Они решали вопросы с поставками лекарств для местных жителей, а также обсуждали установку быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории в поселке Октябрьский.

Ранее на 56-м километре МКАД произошла массовая авария с тремя пострадавшими. Там не поделили дорогу такси, легковой автомобиль и большегруз.