После ЧП с грузовым судном на Сахалине нашли тела трех человек

СК: после ЧП с судном на Сахалине обнаружены тела трех человек, еще двоих ищут

После происшествия с грузовым кораблем на Сахалине спасатели нашли тела трех человек. Поиски еще двух продолжаются. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Один человек находится в медицинском учреждении, два человека не пострадали», — добавили в пресс-службе.

Согласно предварительным сведениям, 18 октября в порту Корсаков на острове Сахалине перевернулся грузовой корабль. На борту судна находились восемь человек.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные операции, ищут двух человек, которые считаются пропавшими без вести. На месте работают четыре судна, спасательной операцией руководит капитан порта Корсаков.

Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что судно опрокинулось из-за перегруза. Корабль перевозил щебень и песок. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации. Проверку начала транспортная прокуратура.