Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в порту Корсаков на Сахалине

В порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Судно перевозило щебень и песок, уточнил он. По предварительным данным, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна.

«На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, они находятся на спасательном судне. Судьба четырех пока неизвестна», — написал губернатор.

На месте ЧП идет поисково-спасательная операция: работают два буксира и спасательное судно. Морспасслужба готовит водолазов.

Чуть позже Лимаренко уточнил, что спасатели доставили на берег троих спасенных членов экипажа. Их должны отправить в больницу.

Источник Telegram-канала Mash отметил, что еще одного из пропавших моряков после крушения судна также удалось найти. Специалисты продолжают поиски еще троих мужчин, пояснил он.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.