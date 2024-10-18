Стало известно точное число моряков на борту опрокинувшегося судна на юге Сахалина

На борту судна «Григорий Ловцов», которое перевернулось в акватории порта Корсаков на юге Сахалина, находились 13 членов экипажа. Об этом сообщил «Интерфакс».
По данным Морспасслужбы Минтранса, удалось спасти троих моряков. Их доставили в больницу. Судьба остальных членов экипажа неизвестна.
В пресс-службе МСУТ СК подтвердили, что погибли как минимум два человека. На месте работают четыре судна, спасательной операцией руководит капитан порта Корсаков.
Предварительной причиной ЧП назвали перегруз, судно перевозило щебень и песок. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации.
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