Стало известно точное число моряков на борту опрокинувшегося судна на юге Сахалина

Морспасслужба: на борту «Григория Ловца» находились 13 человек

На борту судна «Григорий Ловцов», которое перевернулось в акватории порта Корсаков на юге Сахалина, находились 13 членов экипажа. Об этом сообщил «Интерфакс» .

По данным Морспасслужбы Минтранса, удалось спасти троих моряков. Их доставили в больницу. Судьба остальных членов экипажа неизвестна.

В пресс-службе МСУТ СК подтвердили, что погибли как минимум два человека. На месте работают четыре судна, спасательной операцией руководит капитан порта Корсаков.

Предварительной причиной ЧП назвали перегруз, судно перевозило щебень и песок. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации.