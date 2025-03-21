Посетителей московского МФЦ эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Людей эвакуировали из здания МФЦ, расположенного на Можайском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
Эвакуацию объявили после звонка о минировании. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что посетителей вывели со всех этажей.
Ранее из-за сообщений о минировании в Уфе начались проверки в детских садах. Неизвестный обратился в отдел образования и рассказал, что в одном из учреждений якобы заложена бомба, которая сработает в течение двух часов. После этого родителей попросили забрать детей.
Проверка показала, что никаких взрывных устройств в детсадах нет, и воспитанники снова вернулись в группы.
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