Посетителей московского МФЦ эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Людей эвакуировали из здания МФЦ, расположенного на Можайском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Эвакуацию объявили после звонка о минировании. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что посетителей вывели со всех этажей.

Ранее из-за сообщений о минировании в Уфе начались проверки в детских садах. Неизвестный обратился в отдел образования и рассказал, что в одном из учреждений якобы заложена бомба, которая сработает в течение двух часов. После этого родителей попросили забрать детей.

Проверка показала, что никаких взрывных устройств в детсадах нет, и воспитанники снова вернулись в группы.