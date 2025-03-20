В Уфе начали проверять детсады из-за сообщений о минировании

В Уфе проверяют детские сады из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили несколько источников РБК .

Сотрудница одного из учреждений, расположенного в центре города, рассказала, что сообщение о минировании поступило в отдел образования. В послании говорилось, что взрывное устройство сработает в течение двух часов.

Сначала родителей попросили забрать детей. Однако оперативная разведка не обнаружила ничего подозрительного, ребята вернулись в группы. Еще один источник сообщил, что проверки в других учреждениях продолжаются. Правоохранители пока не комментировали ситуацию.

Ранее неизвестный в Москве позвонил в службу спасения и заявил о минировании спортивного комплекса в Можайском районе на Сколковском шоссе. Из здания эвакуировали 20 человек. На место прибыли спасатели и Росгвардия.