Порция плова едва не убила ребенка в Клину

Источник 360.ru: ребенок из Клина впал в кому после порции домашнего плова

Домашний плов стал причиной госпитализации десятимесячного мальчика в Клину. Как сообщил 360.ru осведомленный источник, после ужина ребенка доставили в детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.

Ребенок почувствовал себя плохо после ужина с домашним пловом, которым его накормил отец, отметил источник. Обеспокоенная мать, увидев закатывающего глаза сына, вызвала медиков.

По оценкам врачей, маленький пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

По данным Telegram-канала Mash, предварительной причиной ухудшения состояния ребенка могла стать сильная аллергическая реакция на приправу в плове. Также авторы поста отметили, что крупицы риса попали в легкие мальчика, что привело к развитию пневмонии.

В начале июня двое дошкольников попали в больницу Нидерландов из-за съеденных конфет Haribo с каннабисом. Один из них впал в коматозное состояние из-за попавшего в организм наркотика. Врачи стабилизировали состояние отравившихся детей.

Полиция начала расследование для выяснения обстоятельств попадания конфет с наркотиками в руки несовершеннолетних.