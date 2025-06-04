В Нидерландах ребенок съел конфеты с наркотиками и впал в кому

VRT News: ребенок в Нидерландах впал в кому после поедания конфет с наркотиками

Ребенок в городе Алмело в Нидерландах впал в кому, наевшись конфет Haribo. В лакомстве был каннабис, сообщил канал VRT News .

Источник журналистов из больницы сообщил, что после употребления конфет в медучреждение привезли двоих детей дошкольного возраста.

«Один из них находился в тяжелом коматозном состоянии и был переведен в специализированное медицинское учреждение. Сейчас с обоими детьми все в порядке», — заявили в клинике.

Журналисты отметили, что местные правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить, как наркотики оказались в конфетах.

Похожий случай произошел в США. Шестилетнего мальчика госпитализировали с отравлением наркотиками — он схватил с витрины пакет со сладостями, предназначенный для взрослых. В лакомстве содержались разрешенные к продаже психотропные вещества.