Porsche-утопленник после смертельного ДТП выловили из Фонтанки в Петербурге

Спасатели и водолазы подняли нырнувший в Фонтанку Porsche Cayenne с помощью автокрана и спецтехники. Новые фото и видео с места аварии опубликовала пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга.

У машины помят бок и выбито лобовое стекло. Во время аварии в авто сработали подушки безопасности.

Кроссовер на полной скорости пробил ограждение и нырнул в Фонтанку у Летнего сада.

«Внутри находились двое: мужчина на берег выбрался самостоятельно, он госпитализирован, девушка погибла», — уточнили в МЧС.

По предварительным данным, водитель был пьян, но проходить медосвидетельствование он отказался. Правоохранители возбудили уголовное дело.