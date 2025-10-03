Porsche-утопленник после смертельного ДТП выловили из Фонтанки в Петербурге
Спасатели и водолазы подняли нырнувший в Фонтанку Porsche Cayenne с помощью автокрана и спецтехники. Новые фото и видео с места аварии опубликовала пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга.
У машины помят бок и выбито лобовое стекло. Во время аварии в авто сработали подушки безопасности.
Кроссовер на полной скорости пробил ограждение и нырнул в Фонтанку у Летнего сада.
«Внутри находились двое: мужчина на берег выбрался самостоятельно, он госпитализирован, девушка погибла», — уточнили в МЧС.
По предварительным данным, водитель был пьян, но проходить медосвидетельствование он отказался. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее машина каршеринга пробила ограждение и рухнула в Яузу на юго-востоке Москвы. Внутри автомобиля находились пять человек, в том числе трое детей. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.