Упавшую в реку на юго-востоке Москвы машину каршеринга сняли на видео

Машину каршеринга, которая днем 16 августа рухнула в Яузу на юго-востоке Москвы, подняли из воды. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что транспортное средство пробило ограждение и полностью ушло под воду.
По информации источника 360.ru, внутри автомобиля находились пять человек, в том числе трое детей. Двоих увезли в больницу.
ЧП на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы подтвердили в пресс-службе столичной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что машина упала в воду после столкновения с другим авто марки Lexus. Предварительно установлено, что водитель Lexus двигался на запрещающий сигнал светофора.
«В результате ДТП медицинская помощь потребовалась одному взрослому и ребенку», — добавили в прокуратуре.
Рухнувшее в Яузу транспортное средство подняли с помощью крана.