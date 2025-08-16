Сегодня 14:36 Упавшую в реку на юго-востоке Москвы машину каршеринга сняли на видео 0 0 0 Эксклюзив

Машину каршеринга, которая днем 16 августа рухнула в Яузу на юго-востоке Москвы, подняли из воды. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что транспортное средство пробило ограждение и полностью ушло под воду. По информации источника 360.ru, внутри автомобиля находились пять человек, в том числе трое детей. Двоих увезли в больницу.

Фото: прокуратура Москвы

ЧП на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы подтвердили в пресс-службе столичной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что машина упала в воду после столкновения с другим авто марки Lexus. Предварительно установлено, что водитель Lexus двигался на запрещающий сигнал светофора. «В результате ДТП медицинская помощь потребовалась одному взрослому и ребенку», — добавили в прокуратуре. Рухнувшее в Яузу транспортное средство подняли с помощью крана.

Фото: 360.ru

