Porsche на полном ходу нырнул в Фонтанку в Петербурге. Выжил только пьяный водитель

Момент падения Porsche Cayenne в Фонтанке у Летнего сада попал на видео

Porsche Cayenne на полной скорости нырнул в Фонтанку у Летнего сада в Петербурге. В затонувшей машине до приезда скорой погибла пассажирка. Водитель выжил. Подробности сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, устроившего смертельное ДТП с падением автомобиля в Фонтанку», — уточнили в полиции.

За рулем Porsche Cayenne был мужчина. Двигаясь по улице Чайковского, он не справился с управлением, и машина рухнула в воду. Водителя доставили в больницу с признаками алкогольного опьянения. Состояние пациента оценивается как средней тяжести.

«От медицинского освидетельствования он отказался», — добавили в МВД.

По факту случившегося возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности смерть человека.

Пресс-служба ГУ МВД также опубликовала кадры момента смертельной аварии. На записи с камер наблюдения видно, как авто несется на полной скорости, таранит ограду, падает в реку и начинает уходить под воду.

