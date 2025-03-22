Porsche и грузовик столкнулись на северо-востоке Москвы, пострадали женщина и ребенок

Женщина и ребенок пострадали при ДТП на МКАД в Лианозово

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и двух легковых машин произошло на внешней стороне 84-го километра МКАД в Лианозово на северо-востоке Москвы. Пострадали два человека, сообщил источник 360.ru.

На МКАД столкнулись грузовик и две легковушки, одна из них — красный кроссовер Porsche Cayenne. Пострадали два человека в иномарке — женщина и ребенок шести-семи лет.

Спасателям пришлось извлекать из автомобиля заблокированную в салоне женщину. Пострадавшая находится в очень тяжелом состоянии, сообщил источник.