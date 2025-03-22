На западе Москвы автобус насмерть задавил мужчину

Пешеход погиб в ДТП на западе Москвы, упав под автобус

На западе Москвы автобус переехал мужчину, упавшего на дорогу перед транспортом. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспеции.

По данным ведомства, ДТП произошло на улице 26-ти Бакинских комиссаров. Предварительно, мужчина оказался под колесами транспорта из-за того, что упал на проезжую часть прямо перед автобусом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Сотрудники столичной автоинспекции и следственно-оперативные группы выясняют детали и обстоятельства случившегося.

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